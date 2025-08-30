En ce moment La belle et la bête INDOCHINE
Gournay-en-Bray. Feu de garage : deux voitures détruites et un ancien commerce de motoculture et huit box endommagés

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août, un feu de garage s'est déclaré à Gournay-en-Bray.

Publié le 30/08/2025 à 08h34 - Par Justine Carrère
Gournay-en-Bray. Feu de garage : deux voitures détruites et un ancien commerce de motoculture et huit box endommagés
Les pompiers sont intervenus à Gournay-en-Bray dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août pour un feu de garage. Aucun blessé n'est à déplorer.

Un feu de garage s'est déclaré dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août vers 20h15 au 10 rue des écoles à Gournay-en-Bray en Seine-Maritime. Heureusement, aucun blessé n'a été recensé.

Des dégâts matériels

Vers 21h30, l'intervention se poursuivait. Les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes mais huit box et un ancien commerce de motoculture ont été touchés. Vers 23h30, "l'autorité municipale s'est rendue sur les lieux et a procédé à l'emport d'une benne et l'apport de barrières pour protéger la zone", ont indiqué les pompiers.  Au total, deux voitures ont été complètement détruites et sept autres ont été impactées "par des dégâts liés au sinistre".

Vers 00h30, les pompiers poursuivaient leurs opérations de déblai ainsi que le traitement des points chauds.

