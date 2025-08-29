Disparition. Ministre sous Pompidou, Giscard et Mitterrand, maire de Vire et député de Cherbourg, Olivier Stirn est mort

Ancien maire de Vire pendant 18 ans, Olivier Stirn est décédé dans le courant du mois d'août. Sa famille en a fait l'annonce, vendredi 29 août dans le journal Le Figaro, en précisant que les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale. Olivier Stirn a eu une carrière politique riche et longue, aussi bien au niveau local, à Vire et Cherbourg, que national avec plusieurs portefeuilles ministériels. Il avait 89 ans.

Au service de l'Etat

Olivier Stirn est né le 24 février 1936 à Boulogne-Billancourt. Il a commencé sa carrière dans l'administration préfectorale. Il a aussi été diplomate, notamment ambassadeur de France auprès du conseil de l'Europe. Il a été le chef de cabinet de Jacques Chirac en 1967-68, quand celui-ci était secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, sous la présidence de Charles de Gaulle. Une longue amitié en est née, car Jacques Chirac était le parrain de l'un de ses enfants.

Député du Calvados… et de la Manche

Olivier Stirn est élu député de Vire en 1968, sous l'étiquette UDR (gaulliste, Union des démocrates pour la République). Il sera élu jusqu'en 1986 (sous les étiquettes RPR, puis UDF, puis non inscrit). En 1986, il change de bord et est élu député de la Manche, sous l'étiquette socialiste. Il démissionnera en 1988 lors de son entrée au gouvernement comme ministre du tourisme. Il a été maire de Vire de 1971 à 1989. A cette date, il devient président de la communauté urbaine de Cherbourg, ou il restera jusqu'en 1990. Il aura aussi été conseiller général du canton de Vire entre 1970 et 1988 puis entre 1994 et 2001.

• Lire aussi. Valéry Giscard d'Estaing. Olivier Stirn : "Nous étions en confiance ensemble"

Olivier Stirn près de Valéry Giscard d'Estaing il y a une quarantaine d'années. - Archives Dubuche

Ministre de droite.. et de gauche

Il aura été Secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé des Relations avec le Parlement entre 1973 et 1974, dans le gouvernement de Pierre Messmer sous Georges Pompidou, Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM entre 1974 et 1978 sous les gouvernements de Jacques Chirac et Raymond Barre, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères entre 1978 et 1981 dans le gouvernement de Raymond Barre. Enfin, il a été ministre délégué au Tourisme de 1988 à 1990 dans le gouvernement de Michel Rocard, sous la présidence de François Mitterrand. Olivier Stirn a écrit Mes présidents, en 2004. Il raconte sa vie au service des cinq premiers présidents de la Ve République.

Olivier Stirn et François Mitterrrand.