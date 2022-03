Valéry Giscard d'Estaing. Olivier Stirn : "Nous étions en confiance ensemble"

Des souvenirs avec Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République décédé ce mercredi 2 décembre, Olivier Stirn, ancien ministre et maire de Vire, en a beaucoup. "Je me suis rendu avec lui en voyage en Martinique et en Guadeloupe. Il connaissait très bien ces deux régions", se souvient-il. Les deux hommes ont travaillé ensemble au gouvernement et se connaissaient bien. "Nous étions en confiance ensemble. Il me disait toujours très franchement ce qu'il pensait", raconte Olivier Stirn avec nostalgie. L'homme politique se souvient notamment de la venue de l'ancien Président à Vassy, en 1977, à l'occasion d'une rencontre avec des agriculteurs normands. "Il avait bien compris les problèmes de l'agriculture de l'époque", poursuit-il. Olivier Stirn avait rencontré l'ancien chef de l'État sous la présidence du Général de Gaulle. "C'était un président réformateur qui avait une vision d'avenir pour la France", raconte-t-il. L'ancien maire de Vire l'a revu il y a quelques mois, pour la dernière fois. "Je savais qu'il était souffrant depuis deux mois", termine-t-il.