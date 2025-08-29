Près de Coutances. 3 blessés dans un accident entre deux voitures

On déplore 3 blessés dans un accident impliquant deux voitures survenu dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 août vers minuit à Belval sur la route départementale 972 qui relie Coutances à Saint-Lô.

Trois blessés

Un jeune homme de 18 ans, un homme et une femme âgés de 53 ans ont été légèrement blessés. Leur état a nécessité leur transport vers le centre hospitalier de Saint-Lô.

16 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été engagés sur cet accident de la route.

• A lire aussi. Près de Saint-Lô. Collision scooter-voiture : une jeune femme grièvement blessée