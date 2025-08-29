Lisieux. Déguisés en gendarme ils volent plus de 250 000 euros à des octogénaires

Au matin du jeudi 28 août, un couple d'octogénaires domicilié à Lisieux a reçu la visite de trois hommes en tenue de gendarme. Des faux militaires, puisque les malfaiteurs sont ressortis avec un butin estimé à plus de 250 000 euros.

De l'or

Au domicile du couple, les voleurs ont prétendu réaliser une enquête après des vols dans le quartier. C'est alors qu'ils sont conduits vers une cache contenant une centaine de napoléons, une soixantaine de bijoux et parures en or, près de 10 000 euros en liquide et un lingot d'or d'un kilo. Après le départ des trois hommes à la suite d'un prétendu appel d'urgence, le couple d'octogénaires a découvert ce vol par ruse, d'un préjudice évalué entre 250 000 et 300 000 euros. La police nationale a été saisie de l'enquête.

Avec AFP.