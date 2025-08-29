Seine. Le bac de Quillebeuf reprend du service après son entretien

Le bac de Quillebeuf reprend du service ce vendredi 29 août. Il était à l'arrêt depuis le 24 juillet. La traversée de la Seine peut reprendre entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme-sur-Seine.

Les travaux d'entretien du navire et les inspections réglementaires ont pu être réalisés dans les délais annoncés. L'intervention a notamment permis de travailler sur la coque, les moteurs et les propulseurs du navire.

300 000 véhicules par an

Le Bac 24 permet de rejoindre gratuitement la zone industrielle de Port-Jérôme, en évitant le pont de Tancarville. Il est emprunté tous les ans par environ 300 000 véhicules.

Il fonctionne de 5h30 à 22h30 (selon les marées).