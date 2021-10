Quillebeuf-sur-Seine. La Région Normandie confirme son soutien financier au nouveau bac de Quillebeuf-sur-Seine

Le bac entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme est emprunté par 1900 véhicules par jour en moyenne. Et la ligne était dernièrement menacée. Les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure envisageaient, en tout cas, de remettre en place un péage pour la traversée, afin de la financer.

C'est une autre solution qui a été choisie finalement : la construction d'un nouveau bac, plus moderne et donc moins gourmand en énergie, ce qui permettra de faire des économies sur le coût de fonctionnement de la ligne.

Un projet à 6 millions d'euros

Le coût de ce nouveau navire est estimé à 6 millions d'euros. La Région Normandie a confirmé mercredi 12 avril 2017 par communiqué qu'elle " apporterait son soutien à la construction de ce bac maritime nouvelle génération. (…) Elle mobilisera à cet effet un accompagnement de 1,2 million d'euros."

Le reste est à la charge des départements de la Seine-Maritime et de l'Eure à parts égales, soit environ 2,4 millions d'euros chacun.

A LIRE AUSSI.

Un nouveau bac pour la traversée de Quillebeuf

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend