Quillebeuf-sur-Seine. Un nouveau bac pour la traversée de Quillebeuf

Bonne nouvelle pour les usagers du bac de Quillebeuf-sur-Seine. Après des mois de négociations, les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, reliés par les traversées quotidiennes du bateau, ont finalement trouvé un point d'accord. Ils financeront à égalité la commande d'un nouveau bac.

6 millions d'euros

Jusqu'ici l'Eure participait aux coûts de fonctionnement mais pas aux investissements sur la liaison. "Le bac coûtera 6 millions d'euros, précise Alain Bazille, vice-président en charge des infrastructures en Seine-Maritime. Après une subvention de la Région à hauteur de 1,2 million, la différence va être partagée entre l'Eure et la Seine-Maritime."

Un investissement devenu nécessaire car "nous avons une flotte obsolète, qui n'a pas fait l'objet de remplacement ces dernières années et qui doit être aujourd'hui reprise en main". L'objectif de ce bac plus moderne et moins énergivore est aussi de faire des économies de fonctionnement.

Le passage reste gratuit

Et les élus rassurent les usagers: aucun péage ne sera mis en place pour financer cette nouvelle installation. Car Alain Bazille le souligne, "le bac est indispensable pour la population locale. Quand on regarde les amplitudes horaires, on se rend compte qu'il est très utilisé par les employés des usines de Port-Saint-Jérôme le matin et le soir, et par les écoliers. On compte environs 1 900 passages par jour."

Il faudra toutefois patienter encore pour voir le nouveau bateau sur la Seine. La livraison n'est en effet prévue qu'en 2019. "Mais nous avons entre-temps trouvé un dispositif pour assurer le passage, précise l'élu. Nous mettrons en place le bac 13 qui vient d'être rénové et désamianté."

A LIRE AUSSI.

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend

A Rouen, opération séduction pour faire revenir les touristes japonais après les attentats

Trafic des RER stoppé, révélateur de problèmes récurrents