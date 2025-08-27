Calvados. "Le club est trop bien !" : six sportifs reçoivent un chèque de 1 000€ chacun de la part de leur commune

Le sport est roi à Mondeville. Surtout, on y forme de vrais champions. Ce mercredi 27 août, six sportifs de la commune ont reçu, de la part de la municipalité, une subvention de 1 000€ chacun, dans le but de poursuivre leurs objectifs. Athlétisme, judo et tennis, les disciplines sont variées.

"Le club est trop bien"

"Il n'y a pas un club qui fait briller la ville, mais plusieurs. C'est important pour avoir une offre variée auprès des enfants", se félicite la maire Hélène Burgat. Cette dernière souhaite récompenser aussi la fidélité des sportifs à leurs clubs formateurs. "Ils y sont depuis longtemps, parfois plus de dix ans. Ce ne sont pas des mercenaires, et cela prouve que nos clubs peuvent former des sportifs de haut niveau."

Parmi eux Louise Boulent, perchiste sociétaire de l'USOM athlétisme, dont le record est fixé à 4m36. "Je suis là depuis 2017, je ne compte pas changer, à moins que j'en sois contrainte !" sourit-elle. "Le club est trop bien, on a de bonnes installations." Nayah Cauvin, autre perchiste, et Antoine Thoraval, champion de France en salle sur 60m, représentaient eux aussi le club.

Mais que faire de ces 1 000€ ?

"Pas mal de choses !" lance Louise Boulent. "Je pourrais acheter une perche, ça vaut environ 1 000€, ou partir en compétition, partir en stage sous un beau temps et avoir de meilleures conditions d'entraînement, acheter des vêtements, des pointes… Tout ce qu'il faut pour sauter haut quoi !"

Thiago Carmasol, prodige du tennis et champion de France chez les 11-12 ans, a lui une petite idée en tête. "Pour moi le plus logique, ce serait que ça serve à mes parents, qu'ils voyagent avec moi", explique le jeune garçon. S'il est naturellement accompagné par ses coachs lors des tournois, il assure apprécier la présence de ses proches quand il frappe la balle jaune. "J'aime les avoir quand ils m'encouragent."

Son compère Nino Richter, aussi licencié à l'USOM tennis, a lui aussi bénéficié du chèque de 1 000€. Le sixième sportif est le judoka Sofiane Boudjelal, 3e au championnat de Normandie cette année. Par le passé, des athlètes comme Flavie Renouard ou Valentin Gondouin ont aussi été soutenus par la Ville de Mondeville.