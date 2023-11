JO 2024. Valentin Gondouin joue sa qualification au marathon de Valence : "Je n'ai jamais couru cette distance"

Il n'aura qu'une seule opportunité de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024, alors il vaut mieux ne pas se louper. Valentin Gondouin, athlète ornais licencié au sein de l'Entente Mondeville - Hérouville, va tenter de se qualifier sur l'épreuve du marathon. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'a jamais couru un seul marathon de sa vie !

"C'est ma dernière chance"

Spécialiste des courses de fond, Valentin Gondouin est notamment champion de France sur la distance du 10 000 mètres. Cette année, il s'est déjà essayé à deux reprises au semi-marathon. "Ça s'est bien passé, ça m'encourage à continuer", commente-t-il. Alors, il va encore doubler la distance et sera aligné sur le marathon de Valence le dimanche 3 décembre prochain. Avec un chrono à battre pour obtenir son ticket pour Paris 2024 : 2 heures, 8 minutes et 10 secondes.

"Ce ne sera pas une tâche facile car il s'agira de ma première expérience, mais comme j'aime le dire, c'est un coup de poker. Je sais que j'ai des qualités, je l'ai montré sur le semi", poursuit-il. Une plongée dans l'inconnu qui pourrait être un avantage. "Je vais avoir l'insouciance, je ne sais pas ce que c'est après le 30e kilomètre. Est-ce que je vais être dans le dur ou non ? C'est un peu une force de ne pas s'attendre à souffrir, de voir sur le moment venu… C'est ma dernière chance, je vais tout donner et on verra."

Le plus gros de la préparation est passé pour l'athlète, qui a notamment posé ses valises trois semaines au Kenya, afin "de faire beaucoup de kilomètres là-bas". Des kilomètres, il lui en reste exactement 42,195 à boucler, et le plus vite possible !