En ce moment Old Phone Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Commerce. CaenMiam : l'appli de livraison de repas 100% locale qui rémunère mieux les livreurs et les restaurateurs

Economie. Shahil Boodhoye a décidé de lancer une application de livraison qui soutient les restaurateurs indépendants. 

Publié le 26/08/2025 à 17h15, mis à jour le 26/08/2025 à 17h46 - Par Elvire Alix
Commerce. CaenMiam : l'appli de livraison de repas 100% locale qui rémunère mieux les livreurs et les restaurateurs
CaenMiam est une application de livraison de repas à domicile qui propose une offre de restauration caennaise.  - Elvire Alix

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ancien livreur devenu restaurateur à Caen avec La Cabane de Filao, restaurant de spécialités mauriciennes, mais aussi développeur amateur, Shahil Boodhoye se lance dans une nouvelle aventure. Mardi 2 septembre, il inaugure CaenMiam, une application de livraison qu'il veut plus éthique et équitable, au service aussi bien des restaurateurs indépendants que des livreurs et des clients.

"En tant que restaurateur, j'ai constaté qu'avec des plateformes comme UberEats ou Deliveroo, il ne reste finalement que 30 à 40% du chiffre d'affaires, explique-t-il. Avec CaenMiam, pas de frais cachés : seule une commission de 10% est prélevée sur chaque commande."

Un modèle plus juste pour les livreurs

La démarche entend également redonner leur place aux livreurs, trop souvent laissés pour compte par les grands groupes. "Il y a énormément d'argent qui va directement dans la poche du géant, alors que le commerçant a préparé les plats et que le livreur a pédalé sur plusieurs kilomètres", souligne Shahil Boodhoye. Avec CaenMiam, il s'est donc attaché à valoriser leur travail : le prix reversé au livreur sera affiché sur l'application.

Une offre déjà conséquente

Restaurants traditionnels, snacks, bars ou fast-foods… à quelques jours du lancement, une soixantaine d'établissements de l'agglomération de Caen se sont déjà engagés à rejoindre la plateforme. Les enseignes partenaires et leurs menus seront accessibles dès mardi 2 septembre directement sur l'application. Le service couvrira Caen et son agglomération, avec une zone de livraison allant d'Epron à Saint-Martin-de-Fontenay, en passant par Carpiquet, Verson et Démouville.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
1 commentaire

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

jean Dupont Il y a 48 minutes
Débutant

Très bon initiative locale et plus juste pour les restaurateurs , espérons que cette application trouvera sa place parmi les ténors du marché comme Deliveroo et Uber Eats...

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Commerce. CaenMiam : l'appli de livraison de repas 100% locale qui rémunère mieux les livreurs et les restaurateurs
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple