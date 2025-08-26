Commerce. CaenMiam : l'appli de livraison de repas 100% locale qui rémunère mieux les livreurs et les restaurateurs

Ancien livreur devenu restaurateur à Caen avec La Cabane de Filao, restaurant de spécialités mauriciennes, mais aussi développeur amateur, Shahil Boodhoye se lance dans une nouvelle aventure. Mardi 2 septembre, il inaugure CaenMiam, une application de livraison qu'il veut plus éthique et équitable, au service aussi bien des restaurateurs indépendants que des livreurs et des clients.

"En tant que restaurateur, j'ai constaté qu'avec des plateformes comme UberEats ou Deliveroo, il ne reste finalement que 30 à 40% du chiffre d'affaires, explique-t-il. Avec CaenMiam, pas de frais cachés : seule une commission de 10% est prélevée sur chaque commande."

Un modèle plus juste pour les livreurs

La démarche entend également redonner leur place aux livreurs, trop souvent laissés pour compte par les grands groupes. "Il y a énormément d'argent qui va directement dans la poche du géant, alors que le commerçant a préparé les plats et que le livreur a pédalé sur plusieurs kilomètres", souligne Shahil Boodhoye. Avec CaenMiam, il s'est donc attaché à valoriser leur travail : le prix reversé au livreur sera affiché sur l'application.

Une offre déjà conséquente

Restaurants traditionnels, snacks, bars ou fast-foods… à quelques jours du lancement, une soixantaine d'établissements de l'agglomération de Caen se sont déjà engagés à rejoindre la plateforme. Les enseignes partenaires et leurs menus seront accessibles dès mardi 2 septembre directement sur l'application. Le service couvrira Caen et son agglomération, avec une zone de livraison allant d'Epron à Saint-Martin-de-Fontenay, en passant par Carpiquet, Verson et Démouville.