Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 31 août

Bélier

Les bons aspects du moment vous permettent de faire évoluer vos relations en vous montrant plus ouvert aux discussions et plus apte à vous exprimer.

Taureau

En duo, vous ne ressassez plus le passé, c'est déjà une très bonne chose. Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon rythme de croisière.

Gémeaux

Rien ne semble vous arrêter en ce moment. Votre charme est à son plus haut niveau, profitez-en !

Cancer

Il est très difficile de convaincre qui que ce soit dans le monde de la finance en ce moment et votre agitation n'y changera rien.

Lion

Le moment est venu de dire ce que vous ressentez, de déclarer votre amour et de faire part de vos désirs.

Vierge

C'est le moment de vous reposer et de vous centrer sur d'autres activités, plus proches de vos préoccupations personnelles et surtout plus épanouissantes.

Balance

Un événement officiel vous touchera directement. Vos espoirs se renforcent, vous aviez raison de patienter.

Scorpion

Vous quittez le pied de guerre, vous vous réconciliez, vous formulez clairement vos souhaits… Dans tous les cas, vous avez le vent en poupe !

Sagittaire

Votre forme morale gagne en amplitude, vous prenez du recul positivement sur vos préoccupations, détendez-vous.

Capricorne

Vous réussissez à conserver un certain recul qui favorise la conciliation et la réconciliation.

Verseau

Il était temps de lâcher prise… Vous avez raison de faire confiance à votre entourage pour vous faire épauler !

Poissons

Aujourd'hui, ne laissez pas passer votre chance d'obtenir ce que vous voulez grâce à votre bonne humeur et vos bonnes idées.