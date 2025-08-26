Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 26 août

Bélier

Vous avez du mal à évacuer la pression que vous avez accumulée ces derniers temps. Vous auriez probablement besoin de décompresser.

Taureau

Votre cercle amical est au centre de cette journée pleine de défis vivifiants, de confidences coeur-à-coeur, de solidarité active.

Gémeaux

Votre humeur joyeuse décuple votre charisme. Tout le monde se presse autour de vous, vous faites une forte impression.

Cancer

Impétueux et optimiste à la fois, vous attaquerez de front les soucis matériels aujourd'hui. Alors, foncez !

Lion

Changer d'orientation professionnelle est clairement favorisé, aujourd'hui… C'est le moment opportun de vous lancer !

Vierge

Vos relations affectives se teintent autant de camaraderie que de sensualité.

Balance

Rien ne viendra entamer votre optimisme. Vous ne manquerez pas de ressources pour aller de l'avant !

Scorpion

En matière de communication, vous disposez de brillants atouts à ne pas négliger pour obtenir ce que vous voulez.

Sagittaire

C'est la journée idéale pour chercher des appuis si vous envisagiez un changement de travail.

Capricorne

Vous êtes en mesure d'aborder des sujets difficiles, de faire une formation ardue ou d'atteindre des objectifs élevés.

Verseau

La journée favorise les échanges qui vous mettront du baume au cœur.

Poissons

Votre capacité à structurer les choses vous est très utile pour remettre tout à sa place, au propre comme au figuré…