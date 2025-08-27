En ce moment Heartless - Promesse (feat Zaho) Justin NOZUKA
Le Caennais de la semaine. Louis Leroulley, agent immobilier : "Caen est vivante et se développe bien"

Economie. Nouvel épisode des "Voix de la ville", et c'est Louis Leroulley qui se prête au jeu. Il est agent immobilier et cogérant de Maison LD.

Publié le 27/08/2025 à 10h25 - Par Jimmy Joubert
Le Caennais de la semaine. Louis Leroulley, agent immobilier : "Caen est vivante et se développe bien"
Louis Leroulley est agent immobilier et a cofondé Maison LD.

Agé de 30 ans, Louis Leroulley est agent immobilier depuis sept ans. Il y a deux ans, il a cofondé l'agence Maison LD avec son associé Lucas Danguy. Passionné par son travail, il connaît tous les recoins de Caen.

Quel est votre lieu préféré à Caen ?

"La place Saint-Sauveur, la plus belle place de la ville. Déjà parce que j'y travaille et que je passe toutes mes journées ici. Il y a aussi les bars et les restaurants, donc c'est assez sympa, le soir au soleil."

Quels sont vos meilleurs souvenirs ici ?

"Toutes mes années d'école : primaire, collège et lycée. Mais il y a aussi le football, avec le Stade Malherbe Caen, où j'ai joué plusieurs années et il y avait aussi les matchs des professionnels au stade Michel d'Ornano. Ce sont des beaux souvenirs, même si ces derniers temps c'est compliqué. Il y a aussi le quartier Venoix qui me rappelle de bons souvenirs, c'est là où j'ai grandi. C'est un quartier très agréable à vivre, calme, avec tous les commerces nécessaires et accessibles facilement."

Si vous deviez changer quelque chose,
qu'est-ce que ce serait ?

"Les travaux, parce que la circulation est assez compliquée par moments. Même si c'est pour la bonne cause, pour l'embellissement, ce serait bien de les réduire. Déjà qu'il y a de plus en plus de transports en commun, qui réduisent pas mal la circulation pour les voitures… C'est plutôt embêtant car je ne me déplace qu'en voiture."

Comment imaginez-vous la ville
dans 30 ans ?

"J'espère qu'elle va continuer d'évoluer avec pas mal d'activités à faire, encore plus d'étudiants pour que cela reste une ville vivante et qui se développe assez bien"

