Le Caennais de la semaine. Louis Leroulley, agent immobilier : "Caen est vivante et se développe bien"

Agé de 30 ans, Louis Leroulley est agent immobilier depuis sept ans. Il y a deux ans, il a cofondé l'agence Maison LD avec son associé Lucas Danguy. Passionné par son travail, il connaît tous les recoins de Caen.

Quel est votre lieu préféré à Caen ?

"La place Saint-Sauveur, la plus belle place de la ville. Déjà parce que j'y travaille et que je passe toutes mes journées ici. Il y a aussi les bars et les restaurants, donc c'est assez sympa, le soir au soleil."

Quels sont vos meilleurs souvenirs ici ?

"Toutes mes années d'école : primaire, collège et lycée. Mais il y a aussi le football, avec le Stade Malherbe Caen, où j'ai joué plusieurs années et il y avait aussi les matchs des professionnels au stade Michel d'Ornano. Ce sont des beaux souvenirs, même si ces derniers temps c'est compliqué. Il y a aussi le quartier Venoix qui me rappelle de bons souvenirs, c'est là où j'ai grandi. C'est un quartier très agréable à vivre, calme, avec tous les commerces nécessaires et accessibles facilement."

Si vous deviez changer quelque chose,

qu'est-ce que ce serait ?

"Les travaux, parce que la circulation est assez compliquée par moments. Même si c'est pour la bonne cause, pour l'embellissement, ce serait bien de les réduire. Déjà qu'il y a de plus en plus de transports en commun, qui réduisent pas mal la circulation pour les voitures… C'est plutôt embêtant car je ne me déplace qu'en voiture."

Comment imaginez-vous la ville

dans 30 ans ?

"J'espère qu'elle va continuer d'évoluer avec pas mal d'activités à faire, encore plus d'étudiants pour que cela reste une ville vivante et qui se développe assez bien"