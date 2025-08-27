En ce moment Summertime sadness Lana Del REY
Caen. Voiture à hélices, parade en centre-ville, baptême en véhicule ancien... Le Rétro Festival revient

Loisir. Les 30 et 31 août, l'Hippodrome de Caen accueille la 16e édition du Rétro Festival, un rendez-vous incontournable de la rentrée.

Publié le 27/08/2025 à 16h30
Caen. Voiture à hélices, parade en centre-ville, baptême en véhicule ancien... Le Rétro Festival revient
Le Rétro Festival, c'est l'occasion de découvrir des voitures d'époque. - Rétro Festival

L'événement attire chaque année des milliers de visiteurs, près de 35 000 en 2024, et plus de 600 collectionneurs. Le Rétro Festival est de retour samedi 30 et dimanche 31 août, au cœur de l'Hippodrome de Caen. Le festival se veut familial et accessible. "Ce n'est pas uniquement un rendez-vous de passionnés de l'automobile, c'est vraiment fait pour tous ", insiste Sylvain Cottigny, organisateur de l'événement.

Au programme, sur les deux jours, on retrouvera une exposition de plus de 600 véhicules, dont une sélection rare de modèles d'avant 1914 : "On aura une voiture à vapeur, une voiture à hélices…" explique Sylvain Cottigny. Deux marques mythiques sont également à l'honneur cette année : Alpine et DS, qui célèbrent leurs 70 ans.

Les fameuses parades

Parmi les temps forts, celui-là est un incontournable : les parades en centre-ville, qui offrent "un spectacle vivant et sonore", souligne l'organisateur. Elles ont lieu samedi à 11h et 17h, et sont l'occasion de voir rouler des modèles rares, parfois centenaires, dans un décor urbain.

Autres moments forts : le concours d'élégance, la vente aux enchères entre particuliers, et des baptêmes en véhicules anciens dont les bénéfices iront à une association de Bayeux, Cœur de Léopards. "Tout est gratuit chez nous, hormis les baptêmes caritatifs." En plus de ceux-ci, des rallyes sont organisés. Le samedi, les départs seront donnés à partir de 14h, avec des voitures de collection d'avant 1950, pour un périple en Suisse normande. Pour le dimanche, ce sera dès 9h pour parcourir les lieux historiques de la région avec des voitures de collection d'avant 1995. Il faut prévoir 20 euros pour la participation.

"On va rouler sur une partie
de l'ancien circuit de la Prairie"

Bien avant les courses de chevaux, c'étaient les courses automobiles qui faisaient vibrer la Prairie. Pour revenir en arrière, le dimanche, "on rend hommage aux courses automobiles puisque l'on va rouler sur une partie de l'ancien circuit, avec accès gratuit pour le public", ajoute Sylvain.

Pratique. Hippodrome de Caen, les 30 et 31 août de 10h à 18h. Entrée gratuite.

