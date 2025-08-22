Caen. Campement de personnes sans-abri sur la presqu'île : la justice a tranché pour une évacuation imminente

La mairie de Caen avait saisi le tribunal administratif et a obtenu gain de cause. À l'issue de l'audience en référé du mardi 19 août, le tribunal administratif de Caen a ordonné : "Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du domaine public le long du cours Cafarelli à Caen de libérer les lieux et d'évacuer l'ensemble de leurs biens sans délai."

Les occupants des 70 tentes, installées progressivement depuis 2023, doivent donc quitter le site. La municipalité justifiait sa demande par l'insalubrité du campement, ainsi que par la prostitution et le trafic de drogue et d'armes qui s'y étaient développés. En un an, deux migrants y ont par ailleurs trouvé la mort, noyés dans le canal voisin.