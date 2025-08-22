Jeu. Remportez votre Playstation 5 Pro !

Cette semaine, Tendance Ouest vous offre votre console PlayStation 5 Pro, la console ultime avec des graphismes à couper le souffle, un son 3D immersif, et des sensations ultraréalistes grâce à la manette DualSense.

Avec la Playstation 5 Pro, vous obtenez une clarté d'image très nette sur votre téléviseur 4K grâce à la résolution améliorée par IA pour des jeux en ultra-haute définition avec des détails incroyables.

Découvrez un réalisme de niveau supérieur avec des reflets, des ombres et un éclairage général de haute qualité lorsque vous explorez des mondes de jeu époustouflants.

Vous allez pouvoir découvrir plus de 100 incroyables titres PS5, aux graphismes et aux performances améliorées par la puissance de la PS5 Pro.

Envoyez dès maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 29 août !