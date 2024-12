Jeu. Gagnez votre Playstation 5 Pro !

Avant Noël, Tendance Ouest vous offre la console de jeux que vous avez commandée au père Noël ! La PlayStation®5 Pro révolutionne le gaming avec des graphismes ultra-détaillés en 4K et une fluidité impressionnante, idéale pour les jeux en famille ou entre amis.

Grâce à son espace de stockage de 2To, vous pouvez rapidement plonger dans vos jeux préférés, avec des chargements presque instantanés. Profitez de sessions en ligne sans coupures grâce à la connexion Wi-Fi 7 et vivez des expériences immersives avec la manette DualSense, qui vous permet de sentir chaque action en jeu.

La PS5 Pro est l'option parfaite pour une expérience de jeu plus rapide, plus belle et plus immersive.

Pour gagner votre console, vous envoyez TO au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 20 décembre à 9h.