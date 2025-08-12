Insolite. Un taxi londonien retrouve un sac Hermès à 115 000€… et décroche des vacances de rêve à Dubaï

Dans la soirée du 31 juillet, Terry, chauffeur de taxi à Londres, effectue une course avec une entrepreneuse originaire de Dubaï.

En sortant de la voiture, la femme oublie son sac à main à l'arrière du véhicule. Le sac à main est, en l'occurrence, un sac de luxe Hermès dont la valeur est estimée entre 75 000 et 115 000 euros.

Un simple indice pour retrouver la propriétaire

Au lieu de garder le sac pour lui ou de le laisser aux objets trouvés, Terry a décidé de le rendre à sa propriétaire. Sauf qu'il n'y avait aucun document ou papier d'identité à l'intérieur du sac pour l'aider, à part une carte de fidélité d'un centre commercial de Dubaï.

Avec ce simple indice, Terry a pris le temps de contacter le magasin pour pouvoir retrouver la dame en question.

Un geste d'honnêteté largement récompensé

Peu de temps après, le centre commercial DUBAÏ MALL confirme l'identité de l'entrepreneuse ce qui a permis à Terry de rendre le sac à sa propriétaire. A la suite de ça, la jeune femme a donné 230 euros à Terry et l'a même invité à passer quelques jours dans un hôtel à Dubaï, tous frais payés.

La jeune femme a commenté sur les réseaux : "Il est rare de rencontrer quelqu'un avec une telle intégrité et un tel souci sincère des autres. Vous avez transformé ce qui aurait pu être une expérience stressante en un rappel de la bonté humaine."