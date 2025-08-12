Pendant quatre jours, les enfants ont découvert les coulisses de l’information, appris à préparer leurs questions, travailler en équipe et manier le micro comme de vrais professionnels. Moment fort de cette semaine : une sortie à Saint-Lô pour visiter les studios de Tendance Ouest. Accueillis par Rodolphe de la Croix, directeur délégué adjoint de Tendance Ouest, les jeunes reporters ont pu échanger avec les journalistes et animateurs de Tendance Ouest. Ils ont également eu la chance de parler dans un micro, à la manière d’un vrai journaliste, puis de s’écouter ensuite, découvrant ainsi le rendu de leur voix.

Ce stage, à la fois ludique, éducatif et immersif, leur a permis de comprendre comment naît l’information locale, tout en développant curiosité, écoute et esprit critique. Une expérience unique dont ils se souviendront longtemps… et qui fera peut-être naître quelques vocations.

Au-delà de cette immersion, cette rencontre illustre la volonté de Tendance Ouest de rester proche de ses auditeurs et de son territoire. Ouvrir les portes de ses studios, partager le quotidien de ses équipes et prendre le temps d’échanger avec la jeune génération, c’est aussi rappeler que la radio vit grâce à ceux qui l’écoutent et la font vibrer chaque jour.

Dans un monde où les réseaux sociaux diffusent en un instant autant de vraies informations que de rumeurs, il est essentiel que les jeunes comprennent le rôle clé des journalistes. En découvrant les coulisses d’une rédaction, ils apprennent que l’information fiable repose sur la vérification des faits, la pluralité des sources et le respect de l’éthique. Cette initiation les aide à mieux distinguer le vrai du faux, à se méfier des fake news.

Et maintenant, la grande question reste entière : faut-il déjà leur réserver un bureau dans la rédaction pour 2035 ?