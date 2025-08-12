En ce moment That's So True GRACIE ABRAMS
Loisir. Feu d'artifice, corso fleuri et fête foraine : que faire à Doudeville les 14 et 15 août ?

Loisir. C'est un événement traditionnel : Doudeville accueille sa fête patronale jeudi 14 et vendredi 15 août. Au programme : feu d'artifice, corso fleuri et fête foraine.

Publié le 12/08/2025 à 08h41 - Par Gilles Anthoine
Loisir. Feu d'artifice, corso fleuri et fête foraine : que faire à Doudeville les 14 et 15 août ?
Doudeville propose sa traditionnelle fête patronale avec feu d'artifice, corso fleuri et fête foraine. - Yves Dauge - Archives

C'est un événement qui attire tous les ans des milliers de visiteurs à Doudeville : sa fête patronale du 15 août.

Pour lancer les festivités, une retraite aux flambeaux est organisée jeudi 14 août, à partir de 22h30. Au départ de la mairie, le cortège des lampions parcourra différentes rues de Doudeville au son de la musique de l'harmonie La Renaissance de Doudeville qui emmènera les participants vers le champ de tir du feu d'artifice. Celui-ci sera tiré du complexe sportif Gérard Ducastel.

Le corso fleuri du 15 août

Le traditionnel corso fleuri (défilé de chars fleuris) arpentera les rues doudevillaises vendredi 15 août à partir de 14h30.

Les sept chars ont été confectionnés par les bénévoles de l'association Doudeville en fête. Ils seront accompagnés par sept groupes. L'harmonie La Renaissance participe, elle, en point fixe devant l'église.

Confectionnés de A à Z à Doudeville, sous le préau de l'école Joseph Breton ou au hangar du Vert-Galant, les chars représenteront cette année des bandes dessinées.

A 21h30 heures, les chars reprendront le chemin des rues doudevillaises, parés de leurs habits de lumière. Ils seront accompagnés des majorettes Dragonfly de Doudeville et de sociétés musicales.

Pendant ces deux jours, la fête foraine battra son plein sur la place du Général de Gaulle et sur la place Isidore Durozey.

