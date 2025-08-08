Jeu. Gagnez votre VTT SCOTT Aspect 960 !

A l'occasion de la mythique course cycliste La Polynormande, dimanche 17 août, Tendance Ouest vous fait gagner un VTT SCOTT Aspect 960 !

Avec son cadre en alu, sa transmission Shimano et ses freins à disques hydrauliques, c'est un véritable vélo de professionnel, offert par Vélo'Naturel à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Un VTT c'est le moyen de locomotion parfait pour cet été : balade en forêt, sortie à la plage, sentiers à la campagne, pour aller chercher le pain ou simplement pour aller travailler en pédalant.

La Polynormande, c'est la grande classique cycliste du sud-Manche, dimanche 17 août entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles, avec les meilleurs coureurs français sur un parcours exigeant, rythmé et populaire, comptant pour la Coupe de France.

Un parcours exigeant de 168,9km, comprenant 11 tours sur le circuit final autour de la côte mythique de la Pigeonnière.

La présentation des équipes se fait dès 10h30 place Carnot à Avranches, les coureurs partent vers 12h et la course se termine entre 17h et 17h30 dimanche 17 août.

Jouez maintenant en envoyant TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi) Tirage au sort vendredi 15 août à 10h15.