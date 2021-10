Le son et lumière est de retour à la cathédrale de Rouen

La disparition en 2011 du son et lumière, qui animait la façade de la cathédrale de Rouen depuis 2004, avait suscité de vives réactions. Les amateurs seront agréablement surpris . Frédéric Sanchez, lors de sa dernière rencontre avec la presse, a annoncé qu’il reviendrait en 2013.

C’est la Crea qui prendra en charge l’événement et non plus la ville de Rouen. Deux thèmes ont été proposés : Jeanne d’Arc et l’Impressionnisme. Il y aura un ou deux spectacles selon l’intérêt et la qualité des projets présentés.