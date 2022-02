Frais, le hareng, frais...

Charlotte d’épinards et de hareng



Pour 4 personnes

Préparation : 20 mn

cuisson : 25 mn



8 filets de harengs, 2 kg d’épinards frais, 25 cl de crème fraîche, 25 g de beurre, 1 citron, 2 œufs, 1 bouquet de cerfeuil, sel et poivre

Levez ou faites lever les filets de hareng par votre poissonnier.

Préchauffez votre four à 200° C. Epluchez et rincez soigneusement les épinards. Faites-les cuire 5 mn dans de l’eau bouillante salée. Egouttez-les puis hachez-les et pressez-les pour enlever le maximum d’eau.

Epluchez le citron en zestes. Montez les blancs d’œufs en neige et réservez un jaune. Mélangez les épinards avec les blancs d’œufs, le jaune, la moitié des zestes de citron et 2 cuillerées à soupe de crème fraîche, salez et poivrez.

Disposez 2 filets de hareng au fond de chaque bol, préalablement beurré. Ajoutez dessus le mélange aux épinards. Enfournez et laissez cuire 20 min à 200° C .

Epluchez le cerfeuil et hachez-le finement. Mélangez dans une petite casserole, la crème fraîche avec la seconde moitié de zestes puis le cerfeuil, salez, poivrez, chauffez à feu doux puis ajoutez 25 g de beurre en petits morceaux en tournant avec une cuillère en bois.

Retirez les charlottes du four, laissez-les refroidir 5 mn puis démoulez-les sur chaque assiette et disposez la sauce autour.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire