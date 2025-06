Saint-Lô. Astérix est là ! Le Gaulois arrive pour tout l'été dans deux expositions

Astérix le Gaulois vient à Saint-Lô pendant toute la période estivale, du 28 juin au 28 septembre. La municipalité propose deux expositions en plein air et gratuites au pied des remparts. En tout, 27 panneaux en grand format présenteront des archives, des croquis, des planches et des notes de l'auteur René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo.

• A lire aussi. Enchères. Bécassine, une très chère cousine ! Une couverture d'album vendue plus de 50 000€ à Coutances

La première exposition s'intéresse aux origines du héros Astérix, né en 1959, dans un environnement largement dominé par les journaux de Spirou et Tintin et la bande dessinée franco-belge. Le résultat est impressionnant avec 400 millions d'albums vendus en 130 langues et dialectes. "Cette exposition grand format permet de mieux appréhender la naissance et la fabrique de cette œuvre phénoménale qui n'en finit pas d'enchanter des générations de lecteurs", explique la mairie.

L'exposition a été présentée par la maire Emmanuelle Lejeune. - Ville de Saint-Lô/ T. Saint

La seconde exposition se concentre sur Le Tour de Gaule d'Astérix, le cinquième album, publié en 1965. Il fait un clin d'œil au Tour de France, avec en plus une découverte de la gastronomie française. Dans cet opus apparaît pour la première fois Idéfix, le fidèle compagnon canin d'Obélix et Astérix.

• A lire aussi. Cherbourg. Les irréductibles Gaulois débarquent à la Cité de la Mer