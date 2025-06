Caen. Bus de l'entrepreneuriat : un moteur d'idées dans les quartiers

Depuis le 14 avril, un grand bus jaune sillonne les routes de l'ancienne Basse-Normandie, avec une mission bien précise : aller à la rencontre des habitants des quartiers prioritaires pour faire émerger des projets d'entreprise. Orne, Manche, Calvados… Le véhicule fait halte dans de nombreuses communes, et notamment à Caen, où il revient chaque trimestre dans les quartiers de La Guérinière, Pierre-Heuzé, Chemin Vert, La Grâce de Dieu ou encore Calvaire Saint-Pierre.

Des rêves plein le bus

L'objectif ? Ecouter, conseiller et orienter les personnes qui ont une idée ou un rêve entrepreneurial, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. "On est là pour détecter les projets, donner envie de se lancer, lever les barrières et combattre les clichés", explique Julien Vitecoq, chef de projet du bus de l'entrepreneuriat. "Les gens montent avec leur rêve, parfois une simple idée. On discute, on évalue la faisabilité du projet et, selon les profils, on les oriente vers les bons partenaires, y compris financiers."

Parmi les projets évoqués ces derniers mois : un café itinérant, une structure d'animation pour personnes âgées, une imprimerie solidaire à destination des étudiants… Mais aussi des envies plus classiques, comme l'ouverture d'un commerce de proximité ou le lancement d'une activité artisanale, par exemple plombier ou coiffeur à domicile.

Quand le bus se déplace-t-il ?

A Caen, le bus de l'entrepreneuriat fera étape :

• les 10 juillet et 9 octobre à La Guérinière,

• les 11 août et 10 novembre au Chemin Vert,

• les 19 août et 18 novembre à La Grâce de Dieu,

• et le 24 septembre au Calvaire Saint-Pierre.

A Hérouville-Saint-Clair, il passera :

• le 4 août dans le quartier Le Val,

• et le 15 octobre à La Grande Delle.

Pour connaître l'ensemble des dates dans le Calvados, rendez-vous sur le site bus-tousentrepreneurs.fr.