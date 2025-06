Orne. Un bus de l'entrepreneuriat pour accompagner les porteurs de projet

Promouvoir la création d'entreprise pour tous, c'est l'objectif du bus de l'entrepreneuriat, en service depuis le 15 avril dans le département de l'Orne. "Tout le monde peut entreprendre", affirme Julien Vittecoq, chargé de projet. "On est là pour conseiller, orienter et détecter d'éventuels projets. Certaines personnes n'osent pas se lancer car elles ont des a priori, car elles pensent ne pas venir du bon quartier. Nous, on veut vraiment leur dire que si, elles peuvent créer leur entreprise", poursuit-il.

Un dispositif gratuit

Les différents bus, reconnaissables à leur couleur jaune, se déplacent de ville en ville, partout en France. Les intéressés peuvent monter à bord et échanger, gratuitement, avec un professionnel. "On est vraiment la porte d'entrée pour tout ce qu'il se passe derrière", confie Julien Vittecoq. "On va les orienter vers les différents partenaires et on va les suivre dans la durée. On fait un point avec au bout de six mois et un an pour voir où en est leur projet", conclut Julien Vittecoq.

Le bus de l'entrepreneuriat repasse dans l'Orne le 23 juin dans le quartier de Perseigne, à Alençon.