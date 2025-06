Tour de Suisse. Le Normand Kevin Vauquelin perd son maillot jaune sur la dernière étape

Plus aucun Français n'a remporté de grandes courses cyclistes à étapes depuis 2007. Le Normand Kevin Vauquelin (Arkea-B&B hotels) ne va finalement pas mettre fin à cette série.

Le coureur originaire de Bayeux, parti en jaune aujourd'hui a finalement cédé dans le contre-la-montre, ultime étape du Tour de Suisse, dimanche 22 juin. C'est Joao Almeida (UAE Emirates), le coureur portugais, qui a réussi une très belle performance et qui remporte l'étape et la course. Il a pu combler les 33 secondes de retard, et même au-delà, qu'il avait au général avant ce contre-la-montre.

"J'ai senti que j'avais moins de watts"

Une déception certes pour le Normand, qui reste lucide et ne s'attendait pas avant le départ à jouer le classement général. "Je suis forcément déçu, a-t-il réagi à chaud devant les caméras de nos confrères de l'Equipe. J'ai essayé de donner le maximum mais il m'a manqué un petit cran supplémentaire. J'ai senti que j'avais moins de watts. Je viens de voir que je reste deuxième au général avec des paliers passés pour ma carrière. Il faut se satisfaire de ça."