L'héroïne Lara Croft apparaît ici dans un décor plutôt sombre, recluse dans une grotte en bord de mer et visiblement blessée. Archéologue, mais aussi combattante, elle porte un arc à sa main gauche et son "éternel" piolet est accroché à son pantalon.



A ce jour, la saga vidéoludique Tomb Raider s'est vendue à plus de 35 millions d'exemplaires à travers le monde.