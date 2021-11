PES 2014 disponible en septembre

Des revendeurs européens, comme GameStop et Amazon Royaume-Uni, avancent une date de sortie la semaine précédente, Amazon Italie le 27 septembre, et d'autres comme Amazon France et Micromania évoquent une sortie début octobre. Sur le site de la Fnac, le jeu en pré-commande avec une livraison annoncée pour septembre, sans plus de précision.

Alors que "FIFA 14" a ajouté avec succès les meilleures équipes brésiliennes du moment, c'est du côté de l'Asie que la cuvée 2014 de PES est allée puiser.

La version Xbox 360 et PlayStation 3 du jeu prévoit d'améliorer l'animation des joueurs. Ce sera le premier jeu à utiliser le Fox Engine, développé par le studio Kojima Productions (responsable de "Metal Gear Solid"), qui promet des prouesses graphiques.

Le jeu sera aussi proposé sur PC, Wii, PSP, PlayStation 2 et Nintendo 3DS.