[Photos]. Quatre lieux idylliques pour se marier à Caen ou autour

Si la saison des mariages bat son plein, il faut bien souvent planifier le sien très à l'avance. Il n'y a pas besoin de partir bien loin pour trouver des cadres idylliques et s'offrir une parenthèse enchantée. Voici quatre lieux exceptionnels à Caen, ou tout près.

Le charme local

A Bretteville-sur-Odon, le Domaine de la Baronnie, qui appartient à la municipalité, est doté de deux bâtiments : le manoir, daté du XIe siècle, et la Grange aux Dîmes, du XIVe siècle. Les mariages peuvent accueillir jusqu'à 350 personnes. Selon l'espace nécessaire, il faut débourser "de 600€ à 3 750€", précise Muriel Malayrat, la gestionnaire. "Le site est magnifique, avec cette pierre de Caen, de la poutre apparente et le parquet", s'émerveille la maire adjointe Nicole Doré. "Cela représente bien l'architecture du coin." Aussi utilisé pour accueillir des spectacles, le domaine bénéficie "d'une excellente acoustique", un plus pour faire la fête !

Pour un mariage sur l'eau

Le Guerveur, bateau amarré le long de la Presqu'île de Caen, sur le canal, peut accueillir jusqu'à 200 convives, dans un format cocktail dînatoire. Equipé de plusieurs ponts, il permet d'avoir de la place pour danser, manger et boire, réaliser une cérémonie… Le tout, en plein centre-ville, mais sur l'eau. "C'est un endroit insolite, unique, avec tous les avantages que cherchent des mariés. Et puis, monter dans un bateau, c'est le symbole de prendre le large ensemble", sourit Sébastien Branly, propriétaire du navire avec Etienne Robine. Plusieurs remariages s'y sont tenus. "Quand tu as déjà fait un mariage dans un château, le deuxième, tu as envie d'autre chose, de plus kiffer." Pour la location et le service traiteur, c'est à partir de 115€ par personne.

Sébastien Branly, propriétaire du Guerveur à Caen.

Un mariage de luxe

Le château de Villers-Bocage, occupé par les Allemands pendant la guerre puis devenu une maternité, séduit désormais une clientèle fortunée. Avec ses 2 000m2 et son extérieur de 32 hectares, il peut accueillir jusqu'à 300 convives, au prix de 6 600€ la nuit. Ce sont régulièrement des étrangers qui viennent s'y marier, et en profitent pour faire du tourisme en marge de l'événement. "La richesse du lieu, c'est de pouvoir se marier le samedi, faire un barbecue autour de la piscine la veille, et le dimanche faire un golf sur le practice neuf trous", énumère Alessia Dri, directrice d'exploitation, qui ajoute la présence d'un spa, d'un terrain de tennis ou bien d'une salle de cinéma en intérieur.

Le château de Villers-Bocage est idéal pour célébrer un mariage et profiter d'activités. - Simon Davodet

Alessia Dri, responsable d'exploitation du château de Villers-Bocage. - latelierkphotographie

Un mariage médiéval

Le château de Creully, datant du XIIe siècle, offre une immersion aux mariés et leurs convives. Son style médiéval préservé attire d'ailleurs les amateurs de cette période. "L'an passé, il y a eu au moins deux ou trois mariages de style médiéval", remarque Stéphanie Richard, gestionnaire des salles pour la commune. "Tout le monde est habillé dans le thème, avec de la musique d'époque… Alors avec ce château, ils sont dans le jus !" Deux salles sont à louer, ainsi qu'un étage qui permet "d'avoir la vue sur la campagne, à défaut de la vue sur la mer". Selon le format, jusqu'à 160 places assises sont possibles. Comptez entre 2 100€ et 3 000€ le week-end, tout en sachant que les extérieurs ne sont pas privatisables. "La salle en impose, c'est un endroit qui a du cachet, au calme."

Stéphanie Richard, gestionnaire des salles de Creully-sur-Seulles.