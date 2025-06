Caen. C'est unique : une guinguette ouvre en fin de semaine

D'ici vendredi 20 juin, Caen sera doté d'une guinguette. Elle s'installe au pied du Guerveur, le bateau amarré le long de la Presqu'île, sur le canal de Caen à la mer. Les gérants ont aménagé un conteneur sur ce lieu devenu un parc de huit hectares "où tous les Caennais vont avoir envie de se balader", assure Sébastien Branly, propriétaire du bateau.

Un lieu familial, ouvert en journée

En s'arrêtant à cette guinguette, on pourra "manger un morceau, boire un verre, manger une glace, regarder le canal sous le soleil", imagine le gérant. L'établissement ne peut pas proposer d'alcool fort, mais du vin, de la bière ou du champagne, en plus de toutes autres boissons. "Ce sera un endroit tranquille où les familles auront envie de s'arrêter." Une cinquantaine de places sont permises grâce aux tables et tabourets disponibles.

Sébastien Branly, le propriétaire du Guerveur, lance la Guinguette à compter du vendredi 20 juin.

La guinguette sera ouverte en fin de semaine, de mai à septembre. "Nous n'avons aucune prétention pour l'instant. On démarre, on fera en fonction de la météo, on verra aussi ce que nous demandent nos clients…", temporise Sébastien Branly. Dans l'esprit guinguette, de la musique y sera jouée, avant que plus tard, le propriétaire l'espère, des groupes viennent s'y représenter.

Inauguration autour d'un brasero

Vendredi 20 juin, veille de la Fête de la musique, le lieu sera inauguré dès midi. "On partagera saucisses, merguez, brochettes, frites fraîches, avec une bière, comme dans une guinguette", assure Sébastien Branly.