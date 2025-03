Bonne table. "Cuisine de marché" et ambiance chaleureuse : bienvenue chez Guinguette !

Après 17 ans derrière les fourneaux, d'abord à La Fabrique à Lion-sur-Mer, puis chez Tomette à Caen, Louise Debelle et Antoine Lemercier se lancent dans une nouvelle aventure. Le 18 février, ils ont ouvert Guinguette, un restaurant coloré et chaleureux niché au 17 rue de l'Oratoire. Le choix du nom ne doit rien au hasard : Guinguette colle parfaitement à l'architecture du lieu. En plus de la salle principale, une véranda de 60 couverts baignée de lumière offre une place de choix aux chanceux profitant des premiers rayons de soleil. A l'extérieur, une grande terrasse façon patio peut accueillir 40 convives.

Une cuisine simple et authentique

Ici, pas de carte à rallonge : Guinguette mise sur l'authenticité et la saisonnalité. "Une cuisine de marché", résume Louise Debelle. Les plats, inspirés des classiques de la gastronomie française, changent deux à trois fois par semaine, au gré des arrivages. Leur signature ? Une tête de veau sauce gribiche et pommes de terre vapeur. "Ce qui fait la différence, c'est le parfait dosage d'épices d'Antoine." Difficile de résister à la formule plat du jour. En entrée, des œufs mimosa : un incontournable pour moi ! Ensuite, un suprême de poulet à la normande, accompagné de tagliatelles et d'une purée de butternut onctueuse. Et pour finir sur une note sucrée, une île flottante avec une surprise croustillante : de petits popcorn caramélisés délicieux ! Le tout m'a coûté 26,90 euros. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir, Guinguette s'approvisionne en légumes frais et de saison directement auprès des Jardins de Maud, près de Bayeux. Avec une carte volontairement réduite (cinq entrées, cinq plats), l'adresse mise sur la fraîcheur et le goût. Niché dans une petite rue, mais proche des grandes artères, "cet endroit était fait pour une guinguette de quartier", explique Louise Debelle. Pari réussi : on y vient pour la cuisine et on y reste pour l'ambiance.

Pratique. Guinguette, 17 rue de l'Oratoire à Caen. Du mardi au samedi, midi et soir. Tel. 02 31 50 19 94.