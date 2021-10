Skyfall : course contre la montre pour une place de ciné

Elle montre divers clients (complices ou pas) de distributeurs automatiques de boissons gazeuses qui se voient confier une mission inattendue : atteindre un autre distributeur automatique en moins de 70 secondes en se frayant un chemin dans la foule pour obtenir des billets gratuits pour Skyfall.

Pour corser un peu la course contre la montre, la production a ajouté des obstacles typiques des scènes de poursuite dans les films d'action : ouvriers transportant une plaque de verre à la dame qui promène ses chiens, deux types qui ont eu la bonne idée de faire un footing dans des escalators, ou encore un étal d'oranges dont les fruits s'échappent pour ralentir l'aspirant espion.

Une fois le second distributeur atteint par un certain nombre de personnes, le groupe est prié de chanter le célèbre générique des films de James Bond pour obtenir ses places.

Publiée sur YouTube le 18 octobre, la vidéo "Unlock the 007 in you" affiche plus de 3,7 millions de vues au compteur au 23 octobre, à 9h GMT.