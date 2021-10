Adele va interpréter le générique du nouveau James Bond

La photo publiée sur le compte de l'égérie britannique de la soul, qui compte 9,5 millions de fans sur twitter, semble avoir été prise dans un studio d'enregistrement et montre une simple feuille blanche sur laquelle figurent "Skyfall", le titre de la chanson, ainsi que les noms des auteurs Adele Adkins et Paul Epworth.



C'est à ce duo que l'on doit l'immense tube international de la chanteuse, Rolling in the Deep, Paul Epworth l'ayant co-écrit et produit.



Le compte twitter officiel dédié à James Bond a diffusé sans tarder cette photo.



Cette annonce vient confirmer des rumeurs insistantes qui courent depuis un an après une interview donnée par la chanteuse âgée de 24 ans à la BBC dans laquelle elle révélait qu'elle allait retourner en studio en novembre pour enregistrer la chanson-titre d'un film, sans révéler lequel.



Adele a connu le meilleur et le pire en 2011 avec le triomphe planétaire de son album 21 et une opération des cordes vocales qui l'a contrainte au silence.



Le 23e épisode des aventures du célèbre agent au service de Sa Majesté sort sur les écrans britanniques et nombre d'écrans européens dont la France le 26 octobre, 50 ans après le premier épisode, Dr No. L'avant-première mondiale doit avoir lieu le 23 octobre à Londres.



Le tournage s'est déroulé entre le Royaume-Uni, la Chine, Hong Kong et la Turquie. Réalisé par Sam Mendès, ce 23e volet réunit l'acteur britannique Daniel Craig qui y interprétera, pour la troisième fois, le rôle de James Bond, ainsi que l'Espagnol Javier Bardem, et les Britanniques Judi Dench et Ralph Fiennes.



Adele succède à Jack White et Alicia Keys qui avaient composé le thème pour Quantum of Solace (2008).



Elle rejoint le groupe des artistes ayant interprété une chanson de James Bond qui réunit notamment Tom Jones, A-Ha, Duran Duran ou Tina Turner.