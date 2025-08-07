En ce moment Comme des loups (feat Zaoui) VERNIS ROUGE
Argentan. Un musée consacré aux œuvres de deux artistes locaux

Culture. Le musée Fernand Léger - André Mare met en lumière les travaux de ces deux artistes originaires d'Argentan.

Publié le 07/08/2025 à 16h10, mis à jour le 08/08/2025 à 08h52
Le musée Fernand Léger - André Mare est dédié aux oeuvres des célèbres artistes argentanais du XXᵉ siècle Fernand Léger et André Mare. - Musée Fernand Léger - André Mare

L'art moderne est mis à l'honneur au musée Fernand Léger - André Mare. Natifs d'Argentan, ces deux artistes du XXe siècle - le premier est peintre, le second peintre et architecte d'intérieur - font l'objet d'un parcours original. Installé depuis 2019 dans la maison d'enfance de Fernand Léger en centre-ville d'Argentan, le musée redonne vie à leurs travaux. Le parcours est composé de sept espaces. Peintures, dessins de jeunesse, photos, livres illustrés ou encore objets d'art décoratifs font partie de la collection d'œuvres uniques du musée. Une exposition temporaire est aussi à découvrir.

Pratique. Rue de l'hôtel de Ville, Argentan. Du mardi au samedi de 10h30 à 18h, dès 13h30 le dimanche.

