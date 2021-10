Clip : David Guetta et Nicky Romero sortent "Metropolis"

"Metropolis" est en téléchargement sur les plateformes légales, il est aussi à retrouver sur la compilation "F*** Me I'm Famous" de David Guetta, sortie au mois d'août et sur la réédition du dernir disque de David Guetta "Nothing But The Beat 2.0".

C'est sa première collaboration avec Nicky Romero, les deux DJ's ont déjà dévoilé le titre il y a quelque mois, aujourd'hui c'est au tour du clip. Un visuel coloré, une vidéo remplie de graffitis comme le premier DJ français les aime.

A vous de juger...