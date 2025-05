Cotentin. Des hydroliennes au large de La Hague, le projet se précise

L'idée d'une ferme hydrolienne dans le Raz Blanchard, au large du Cotentin, a été lancée il y a une dizaine d'années. Le projet complexe, coûteux et difficilement supporté par l'Etat a mis un certain temps avant de se préciser. Vendredi 16 mai, les concepteurs des deux maquettes d'hydroliennes pour le Cotentin ont présenté leurs travaux.

Des hydroliennes au large de La Hague

La zone d'exploitation serait placée à 3km au large de la baie d'Ecalgrain dans La Hague, à l'ouest du Cotentin. Les hydroliennes seront immergées à 30m de profondeur et reliées à la terre par des câbles souterrains qui ne détérioreront pas le paysage. On compte en tout une dizaine d'hydroliennes de deux entreprises différentes. Normandie Hydroliennes en fournira quatre, qui ressemblent beaucoup aux éoliennes visibles sur terre. Elles produiront en tout 34GWh (gigawattheure) par an soit l'équivalent des consommations domestiques de 15 000 habitants.

Les six autres turbines appartiennent au projet Flowatt. Physiquement, elles ressemblent plus aux roues à aubes des moulins. Leur production est estimée à 41GWh (gigawattheure) par an, de quoi pourvoir aux besoins d'une ville de 20 000 habitants.

Un projet presque trop beau pour être vrai

"Contrairement au vent ou au soleil, les courants marins ne changent pas du jour au lendemain, cela garantit une production d'électricité presque constante 24h/24 et ce tous les jours de l'année et dans une quantité plutôt importante", détaillent les porteurs de projets, conscients des atouts de cette source d'énergie. Mais quel sera l'impact d'une telle installation sur les activités maritimes ? "Les hydroliennes sont immergées à 30m du niveau de la mer, les navires auront suffisamment de marges pour passer au-dessus sans risques. Pour la question de la pisciculture, les activités des pêcheurs sont très faibles à cet endroit", détaille Olivier Guiraud qui présentait le projet Flowatt.

Les 10 hydroliennes du Raz Blanchard devraient entrer en service en 2028.