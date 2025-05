Caen. Une grande vente végétale éphémère aux Rives de l'Orne

L'événement "Objectif Plantes" revient aux Rives de l'Orne à Caen pour une nouvelle vente les 23 et 24 mai. Après son succès à l'automne dernier, la boutique éphémère retrouve ses quartiers dans la galerie commerciale. Elle propose plus de 100 variétés de plantes : cactus, succulentes, plantes rares, suspensions, terrariums, fleurs intérieures et extérieures…

Pour tous les budgets, les plantes sont à partir de 2€, pour embellir intérieurs, bureaux ou jardins. Cette vente se déroule vendredi et samedi, de 10h à 20h , en face d'Hema. Des conseillers seront aussi présents pour gratifier les clients de leur expertise. Il est fortement conseillé de venir avec un grand sac ou carton, pour mieux transporter ses trouvailles.