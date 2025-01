Caen. Boutique éphémère : 100 variétés de plantes à petits prix en vente aux Rives de l'Orne

Avis à ceux qui ont la main verte. La boutique éphémère Objectif plantes revient aux Rives de l'Orne, à Caen, vendredi 31 janvier et samedi 1er février. Les amateurs pourront trouver leur bonheur parmi plus de 100 variétés différentes, avec "des plantes vertes, des cactus, des succulentes, des suspensions, des fleurs intérieures et extérieures, des terrariums et certaines plantes rares".

Les organisateurs promettent des petits prix et des plantes fraîches, grâce à un circuit court. La boutique s'installe à la place de Superdry, en face de Kiko, les deux jours de 10h à 20h. "Pensez à prévoir sacs, cartons ou cabas" pour repartir avec vos trouvailles, et embellir vos espaces. Vous pourrez payer en espèces ou en carte.

