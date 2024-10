Caen. Vente de plantes à partir de 2€ aux Rives de l'Orne

Vous voulez décorer votre intérieur, votre balcon, ou même votre jardin ? Ce rendez-vous est fait pour vous. Objectif Plantes s'installe aux Rives de l'Orne à Caen le vendredi 18 et samedi 19 octobre. Pendant ces deux jours, une grande vente de plantes à prix doux est proposée aux visiteurs.

Respectueux de la planète

"Des terrariums, des cactus, des plantes vertes, des fleurs extérieures ou intérieures, des plantes aromatiques, à suspendre, succulentes et bien plus encore. Avec plus de 90 variétés de plantes différentes, à prix accessibles, à partir de 2€, chacun pourra trouver son bonheur pour embellir son espace de vie", explique le communiqué. Les plantes sont certifiées écoresponsables et proviennent de producteurs locaux.

Dans le même temps, une autre vente éphémère se déroule au sein des Rives de l'Orne.