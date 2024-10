Caen. Habits de marques à mini-prix : le Hangar Ventes privées revient 3 jours aux Rives de l'Orne

C'est un espace de 300m² avec du textile femmes, hommes et enfants, mais aussi des chaussures, des accessoires et un peu de déco. Les prix sont tous compris entre 5€ et 59,95€ pour des habits de marque (Adidas, Puma, Nike, Chevignon, etc.)

C'est un événement, voir un rendez-vous pour ceux qui connaissent le concept : chaque année, le hangar ne désemplit pas de visiteurs venus dénicher la pépite à petit prix. On vous conseille d'y aller tôt le matin, plutôt en semaine, pour éviter le plus gros flux de visiteurs qui arriveront le samedi.

Détails pratiques : un rendez-vous à ne pas manquer

: De 10h à 20h Lieu : En face de Kiko, Rive Marine, Rives de l'Orne