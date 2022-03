Rives de l'Orne : ouverture des boutiques le 14 mai

Les 75 boutiques de la galerie commerciale des Rives de l'Orne qui s'étend sur 25.000 m2 seront bientôt prêtes à accueillir les consommateurs. Ces derniers y trouveront notamment des enseignes uniques dans la région comme Bérénice ou New Yorker pour le prêt-à-porter. S'y trouvera également le seul Confo Déco de Normandie sur 800 m2. H&M se taillera la part du Lion, avec la plus grande surface commerciale (2.500m2).

Des enseignes variées

En écho aux marques nationales et internationale, des entrepreneurs locaux tenteront de se faire une place : Events Family, Café Marcel, Alchimi, Colin Vautier, Le Bistrot - Bar à vins, La Bulle Créative ou encore le Foston's Coffee…

Pour rappel, les Rives de l'Orne, c'est 260 millions euros d'investissement, 220 logements, 25.000 m2 de bureaux, 100 chambres d'hôtel, un parking de 925 places dont 700 pour le centre commercial et donc 75 enseignes...

A deux mois de l'ouverture, la commercialisation des boutiques des Rives de L'Orne vient d'atteindre la barre des 95%. "Je me réjouis de l'offre commerciale riche et pointue des Rives de l'Orne, qui, encore plus dans le contexte actuel, démontre la pertinence des projets mixtes de centre ville", déclare Marc Wainberg, directeur commercial d'Apsys. Pour les accros du shopping ou pour les curieux, le rendez-vous est pris pour le 14 mai à 9h30.