Concours insolite. Ils vont imiter le cri du paon à Luc-sur-Mer : "Je suis allé observer celui de la Colline aux oiseaux, en vain"

Attention aux décibels à Luc-sur-Mer. Samedi 17 mai, la commune organise son premier concours de cri du paon. Un concours inspiré de celui du cri de la mouette, réputé à Dunkerque. Le rendez-vous est donné à 17h30 au sein du Parc de la Baleine, où 18 candidats seront prêts à donner de la voix pour rivaliser avec Léon, star du lieu.

Parmi eux, Thierry Prouvost, séduit par le côté "insolite et décalé" de l'événement. S'il n'a pas trouvé "d'amis assez fous" pour l'accompagner, la plupart croyant à une blague, il sera lui bien sur scène. "Le cri du paon est pris en compte dans la note, mais la moitié est aussi à propos de la prestation scénique, de la créativité et de l'originalité. C'est ce qui m'intéresse. Je me suis déjà acheté un costume de paon, j'ai prévu de me maquiller, d'avoir une peluche...Je vais avoir différents accessoires pour tirer mon épingle du jeu", s'amuse-t-il.

Thierry Prouvost aura une autre allure samedi 17 mai… Il sera déguisé en paon !

Et le cri alors ?

Ce n'est pas le point fort de Thierry Prouvost, qui avouait deux jours avant la date fatidique ne pas avoir trop travaillé l'imitation. "Je suis allé voir le paon de la Colline aux oiseaux, j'ai attendu en vain qu'il crie...Mais ça ne crie pas beaucoup, un paon", regrette-t-il. Alors dernier espoir : regarder des vidéos sur YouTube pour s'exercer.

Le concours a donc lieu à 17h30. Le public "aura son mot à dire avec un prix spécial décerné à l'applaudimètre", précise l'organisation. Après la rigolade, le groupe Tube Meuchine assurera l'animation musicale. Sur place, retrouvez également une buvette.