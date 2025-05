Flers. Un supermarché Aldi plus grand et moderne rouvre après 6 mois de travaux

En 6 mois, les clients du Aldi de Flers, situé rue Schnetz, auront vu leur magasin être démoli avant de voir naître la nouvelle version du supermarché construite par-dessus l'ancien. Ils retrouvent à partir de ce mercredi 14 mai des locaux entièrement neufs et plus modernes, avec une surface de vente étendue de 744 à 999m2 pour plus de 1 800 références.

Un bâtiment plus économe en énergie

Réalisé en structure bois, le bâtiment est plus économe en énergie avec, notamment, un éclairage 100% LED et une toiture entièrement équipée de panneaux photovoltaïques. Le parking a été refait et passe de 50 à 80 places, dont deux équipées de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Le changement s'est opéré jusque dans les horaires, élargis. Ainsi, le supermarché est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h, et jusqu'à 12h30 le dimanche. Côté personnel, les 7 salariés qui travaillaient dans ce magasin avant sa fermeture ont retrouvé leur poste.