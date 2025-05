Saint-Lô. Laurent Houssin se lance pour les municipales 2026

Les annonces se sont accélérées en ce mois de mai 2025. A un peu moins d'un an des élections municipales de 2026, plusieurs candidats sont apparus sur la scène politique locale. Laurent Houssin, 52 ans, en fait partie. Ce Saint-Lois, fils de pâtissiers, a des expériences professionnelles variées. Il a aussi bien travaillé au garage Macon pendant une dizaine d'années, qu'à l'hôtel Ibis, avant de mettre un pied dans la presse, comme journaliste pour La Manche Libre notamment. Après avoir quitté la ville, il y est revenu en 2020.

Salarier un médecin ou un dentiste

Parmi ses projets, il souhaite retravailler sur la place Charles de Gaulles "qui ne donne pas totalement satisfaction" selon lui, et notamment apporter de l'animation et des places de parking. Sur le volet santé, il propose de salarier un médecin ou un dentiste. Il souhaite encore créer un camping à Saint-Lô. "Les quartiers ont été pas mal négligés", estime-t-il, notamment concernant des trafics de drogue. Il veut créer une police municipale partagée avec les trois communes d'Agneaux, Saint-Lô et Saint-Georges Montcocq, ou encore mettre en place des caméras de vidéosurveillance.

"Rien n'est encore figé", assure-t-il. Et d'ajouter : "j'ai envie d'écouter les Saint-Lois". Pour le contacter : saintlo2026@gmail.com