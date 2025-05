Karting de Ouistreham. Moins polluants, les véhicules roulent désormais au bioéthanol

Il est le seul karting de France à être directement sur la plage. Celui de Ouistreham Riva-Bella sera géré pour les huit prochaines années à nouveau par l'équipe de Team Active, qui possède également deux circuits de compétition dans le Calvados, à Cabourg et Deauville. Pour améliorer l'expérience client, l'entreprise a consenti un investissement compris entre 200 000 et 300 000€.

Réduire l'impact écologique

Désormais, sept karts roulent au bioéthanol, contre le sans-plomb auparavant. "C'est l'énergie la plus verte possible, hormis l'électrique, témoigne Antoine Cosmo, directeur régional pour la société. Cela permet de réduire l'émission de CO 2 de 50%, c'est exceptionnel." D'ici 2026, d'autres véhicules moins polluants rejoindront la flotte.

Autre changement, la mise en place de silencieux. "Cela permet de baisser de 30% les décibels, mais que les conducteurs se rassurent, on entend toujours très bien le bruit du kart à bord, on profite du plaisir de rouler et des sensations", assure Antoine Cosmo.

11 000 clients en 2024

Ces évolutions avaient été souhaitées par l'équipe municipale. "Le karting qui fait du bruit et qui pollue, ce n'est plus l'esprit, sourit le maire Romain Bail. Le karting est toutefois bien une composante de la vie de la station balnéaire." Parmi les autres évolutions, la sécurité a été repensée sur la piste, et des bâtiments ont été rénovés.

En piste pour les prochaines années, Team Active entend développer de nouvelles activités sur la station balnéaire, qui pourraient être bientôt "culturelles et pédestres". En 2024, 11 000 personnes sont montées à bord d'un karting sur cette piste qui est l'une des plus vieilles de Normandie.