Chantier. Ouistreham modernise son cœur touristique fréquenté par 20 000 personnes par jour

Les bâtiments ont fait leur temps, et Ouistreham désire "faire entrer cette place touristique au XXIe siècle", selon son maire Romain Bail. Les travaux ont débuté sur l'esplanade Alexandre Lofi, et doivent se conclure à la fin de l'hiver 2026. Ce carrefour de la ville, à mi-chemin entre l'avenue de la Mer et la plage, tout proche du casino et d'autres centres d'intérêt, est fréquenté en haute saison par 20 000 personnes chaque jour.

Un nouveau bâtiment et une nature qui reprend ses droits

Lundi 5 mai, le bâtiment qui accueillait Les Délices de la Plage et l'école de char à voile a été démoli. Le prochain sur la liste est en face, où l'on retrouve le Bazar de la Plage, et Ouistre Miam. "L'un des principaux bâtiments date des années 50, une partie des réseaux allait dans le sable, ce qui n'est pas dans les normes actuelles", argue l'élu. La place sera ainsi totalement repensée, tout comme les réseaux.

Des travaux seront aussi entrepris au casino de Ouistreham à la fin de l'année 2025.

Les trois commerces préexistants, ainsi qu'une agence de location de vélos et des sanitaires publics, "un enjeu majeur pour une station balnéaire", prendront place dans un nouveau bâtiment. "Il y aura plus de bancs, de poubelles, davantage d'espace dunaire et un sol désimperméabilisé, ce qui permettra d'en faire une place moins minérale", poursuit Romain Bail. La totalité du projet coûte environ 1,5 million d'euros à la municipalité, et presque autant à la communauté urbaine Caen la Mer.

Une saison estivale "sacrifiée"

Le projet, entamé il y a quelques semaines, devrait être livré, si tout va bien, en février ou mars 2026. Le chantier impactera nécessairement la station balnéaire en pleine période estivale. "Le projet nécessite plus de 12 mois de travaux. Dans tous les cas, nous devions 'sacrifier' une saison. On espère qu'après, tout ira pour le mieux et la place retrouvera le charme qu'on lui connaissait", conclut Romain Bail.