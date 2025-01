Transport. C'était déjà le cas à Caen, une navette gratuite circulera bientôt à Ouistreham

C'est un sujet ancien, mis sur la table depuis maintenant plus de cinq ans. La municipalité de Ouistreham a décidé de tester, pendant toute une année, la mise en place d'une navette gratuite, roulant à l'électrique, à compter du 2 avril. A l'image de la navette qui circule déjà dans les rues de Caen, celle de Ouistreham desservira les 35 points clés de la ville : la mairie, la poste, le centre socioculturel, le cimetière, les cabinets médicaux, les maisons de retraite, les marchés, les grandes surfaces…

Le véhicule, habillé des couleurs de Ouistreham, circulera tous les matins, du mardi au samedi, entre 9h et 12h30. Son tour fera entre 20 et 25 minutes. Chaque arrêt sera doté d'un banc public reconnaissable, bien que chacun puisse monter dans la navette à la volée, ou descendre entre deux arrêts. "C'est une manière de faciliter la mobilité pour les habitants, mais aussi d'éviter qu'une population vieillissante utilise la voiture et ne vienne surcharger les parkings de la commune", glisse le maire Romain Bail. Sa ville étant une station balnéaire, il espère aussi que l'été, "elle soit utilisée par les touristes".

Les chauffeurs de la Ville conduiront la navette et une personne supplémentaire doit encore être recrutée. Au total, le coût de ce service est de 200 000€ pour la municipalité. A l'issue de cette phase de test d'un an, un bilan sera tiré, et des évolutions pourront être apportées. "J'espère que ça fonctionnera", conclut l'édile.