Orne. De la boue et des obstacles : la Mud d'Ouche est de retour près de L'Aigle

"On est quasiment prêt", lance Julien Marre, le président de Risl'Adventure. L'association, spécialisée dans les événements sportifs de plein air, organise la 4e édition de la Mud d'Ouche à la ferme de Rai, jeudi 8 mai. Les bénévoles, 150 au total sur la course à obstacles, préparent le site depuis plusieurs semaines avant le départ de cet événement majeur sur le territoire.

35 obstacles et beaucoup de boue

"Il y a une notion de dépassement de soi pour ceux qui le font à fond, mais c'est avant tout un bon moment à partager en famille et entre amis", souligne l'organisateur. Les participants ont à affronter 35 obstacles sur un parcours de plus de 7km. Il faut grimper, parfois sauter, franchir des haies, passer dans des tunnels, sur des filets ou encore ramper dans la boue !

Différentes animations sont également proposées sur le village de départ comme de l'escalade, de la "battle archery" et des jeux en bois "pour passer un bon moment avant ou après la course". Un sentier de randonnée a aussi été aménagé le long du parcours pour les spectateurs.

"L'objectif est atteint"

Bien que l'édition n'ait pas encore eu lieu, il s'agit déjà d'une réussite avec un record d'inscriptions. "On a commencé la première édition avec 800 participants et depuis ça ne cesse d'augmenter", se félicite Julien Marre. "L'objectif cette année est pleinement atteint" avec plus de 1 400 personnes inscrites. Les dernières places sont à réserver sur mud-d-ouche.adeorun.com.

Les départs seront donnés par vagues de 100 coureurs toutes les 15 minutes, de 9h30 à 15h30.